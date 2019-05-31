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Общество

Елена Бибикова: Губернатор не боится открыто говорить о проблемах жителей Псковской области

31 мая 2019 года, 16:38

Как сообщает ПАИ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала отчёт губернатора Псковской области, который он обнародовал 30 мая на сессии областного Собрания. По словам сенатора, Михаил Ведерников не только назвал конкретные факты решения проблем, но и обозначил перспективные направления развития области.

«Одна из главных задач, которую отметил губернатор - делать всё необходимое для привлечения максимального объема финансовых средств в регион. Для этого будет введена система поощрений для наиболее активных муниципалитетов, которые работают на привлечение средств в рамках реализации национальных проектов», - отметила Елена Бибикова.

Как подчеркнула член Совета Федерации, губернатор задал высокую планку, которая требует от каждого самоотдачи и напряженного труда, нацеленного на результат. Также Елена Бибикова уверена, что глава региона видит зерно ключевых проблем и не боится открыто говорить о том, что волнует жителей области:

«Это касается строительства завода Титан-Полимер. Михаил Ведерников подчеркнул, что этот вопрос не будет решаться кулуарно и, несмотря на экономические трудности, регион «не является «заложником» ситуации». Хотя инвестиций в 13 миллиардов рублей регион не видел давно».

Также жителей беспокоит сохранение ГРЭС в Дедовическом районе. Уже найден вариант решения проблемы, и он поддержан на федеральном уровне, - на территории электростанции планируют создать особую экономическую зону, которая может стать сильной точкой роста. Особо подчеркнула Елена Бибикова и те достижения, которые уже почувствовали все жители региона: это развитие авиационного и железнодорожного сообщения. А впереди ещё открытие новых железнодорожных маршрутов с Ригой и Таллинном.

По словам сенатора, сделано всё, что можно по сохранению стабильной работы «Псковпассажиравтотранса», лично контролирует губернатор и ремонт дорог. 

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