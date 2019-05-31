Общественник поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за помощь в ликвидации опасной свалки

Общественник, член регионального штаба ОНФ Сергей Елизаров поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь в ликвидации опасной свалки с ртутными лампами.
Свалка опасных ламп была обнаружена на окраине Пскова недалеко от ул. Рокоссовского, прямо на обочине дороги.
Сергей Елизаров написал об опасной находке на своей странице в социальной сети.
Опасные лампы утилизированы
Фото из социальных сетей
Он рассказал, что буквально через четверть часа после публикации губернатор «дал четкую задачу» главе администрации Пскова Александру Братчикову. «Такой и должна быть реакция!» – отметил Елизаров, отмечая оперативность главы региона.