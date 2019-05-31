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Происшествия

Общественник поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за помощь в ликвидации опасной свалки

31 мая 2019 года, 16:34

Общественник, член регионального штаба ОНФ Сергей Елизаров поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь в ликвидации опасной свалки с ртутными лампами.

Свалка опасных ламп была обнаружена на окраине Пскова недалеко от ул. Рокоссовского, прямо на обочине дороги.

Опасные лампы утилизированы
Фото из социальных сетей
Сергей Елизаров написал об опасной находке на своей странице в социальной сети.

Он рассказал, что буквально через четверть часа после публикации губернатор «дал четкую задачу» главе администрации Пскова Александру Братчикову. «Такой и должна быть реакция!» – отметил Елизаров, отмечая оперативность главы региона.

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