Общественник поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за помощь в ликвидации опасной свалки

Общественник, член регионального штаба ОНФ Сергей Елизаров поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь в ликвидации опасной свалки с ртутными лампами.

Свалка опасных ламп была обнаружена на окраине Пскова недалеко от ул. Рокоссовского, прямо на обочине дороги.