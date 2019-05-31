С 5 июня перекроют движение на Северном обходе вокруг Пскова

С 5 по 26 июня на участке объездной дороги Северный обход в связи с работами по строительству второго пускового комплекса обхода вводится временное ограничение движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Объехать этот участок дороги можно по дороге Псков — Ваулино — Торошино и через путепровод транспортной развязки Псков — Гдов в прямом и обратном направлении.
Схема объезда
Напомним, что Северный обход вокруг Пскова строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Северный обход поможет разгрузить город от потока грузовых автомобилей и будет способствовать развитию приграничного транспортно-логистического комплекса. В сентябре прошлого года строители начали сооружать путепровод на транспортной развязке Псков-Гдов.
На продолжение строительных работ Псковская область получила 200 миллионов рублей в 2018-м году из федерального бюджета.