С 5 июня перекроют движение на Северном обходе вокруг Пскова

С 5 по 26 июня на участке объездной дороги Северный обход в связи с работами по строительству второго пускового комплекса обхода вводится временное ограничение движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Объехать этот участок дороги можно по дороге Псков — Ваулино — Торошино и через путепровод транспортной развязки Псков — Гдов в прямом и обратном направлении.