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Общество

Первая смена начала работать в детских лагерях Псковской области

31 мая 2019 года, 10:56

Кто не успел записать детей в летние лагеря, ещё остались места на вторые и третьи смены. Как рассказала ПАИ директор областного Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова, этим летом в Псковской области будут работать 20 загородных детских оздоровительных лагерей.

- С 27 мая открылась первая смена в лагере «Стремительный» (Печорский район), с 28 мая – в «Звездном» (Невельский район), а с 1 июня заезжают «Алые паруса» (Островский район), - заметила Татьяна Богданова.

Татьяна Богданова рассказала, что для детских лагерей были разработаны новые программы по работе с детьми, а также там соблюдены все нормы безопасности. Все проверки лагеря уже или прошли или вот-вот пройдут.

Всего в Псковской области в этом году будут работать 75 летних лагерей для детей, в том числе с дневным пребыванием.

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