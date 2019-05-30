Олимпийский день в Великих Луках состоится 16 июня

В Великих Луках на острове Дятлинка 16 июня состоится массовое спортивное событие под эгидой Олимпийского комитета России — XXX Всероссийский олимпийский день, приуроченный к 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске.

В течение всего дня жителей Великих Лук ждут на Дятлинке — там будут проходить соревнования по олимпийским и неолимпийским видам спорта, олимпийский квест, шоу силового экстрима и концертная программа, об этом сообщила Светлана Семёнова, председатель Олимпийского совета Псковской области.