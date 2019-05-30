Продолжительность жизни в Псковской области превысит порог в 70 лет – эксперты Росстата

«Продолжительность жизни в Псковской области превысит порог в 70 лет», - об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации в 2018 году перед депутатами областного Собрания.

По словам его словам, за последние пять лет продолжительность жизни населения в Псковской области увеличилась более чем на три года и растет далее. В 2017 году, по оценкам экспертов Росстата, ожидаемая продолжительность жизни составила 69,9 лет.

Михаил Ведерников также отметил, что в прошлом году были достигнуты исторические минимумы по показателю младенческой смертности. Она уменьшилась с 10 промиле в 2012 году до 3,6 промиле за январь – декабрь 2018 года (снижение составило 64%).

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.