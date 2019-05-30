В течение двух недель у Псковской области появится вице-губернатор по ЖКХ и строительству

Позицию заместителя губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ займет житель Петербурга. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников, отвечая на вопрос депутата Анатолия Копосова (КПРФ) после отчета в областном Собрании о деятельности администрации области.

«Кадровый дефицит не только в Псковской области. Вчера с Александром Дмитриевичем Бегловым [врио губернатора Санкт-Петербурга] разговаривали, - сообщил Михаил Ведерников. - Договорились, что отработает человек две недели. Если получится раньше, то отпустят раньше».

Добавим, что конкретную фамилию губернатор пока называть не стал.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.