Михаил Ведерников: Нам нужны новые крупные инвесторы

Реализовано 6 проектов с объёмом инвестиций 460,8 млн рублей, создано 116 новых рабочих мест, инициировано подписание 5 соглашений о намерениях и 6 инвестиционных соглашений. Общий планируемый объем инвестиций по данным соглашениям составляет более 15,9 млрд рублей. За год принято на сопровождение 17 новых проектов стоимостью 5,2 млрд рублей.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, по итогам прошлого года в Псковской области наблюдается рост промышленного производства на 1,4%. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами областного Собрания с ежегодным отчетом о деятельности администрации.

Выделяются успехи в направлении внешнеторгового оборота. Стоимостный объём экспорта увеличился на 32,4% и составил 591,7 млн долларов США. Это результат роста экспорта чёрных металлов, а также продукции резидентов Промышленного электротехнического кластера.

При содействии администрации Псковской области за 2018 год государственную финансовую поддержку федерального уровня получили 2 предприятия кластера. Объем налогов, уплаченный резидентами Кластера за 2018 год в региональный бюджет составил 143 млн рублей, в федеральный бюджет – 208 млн рублей.

На развитие экономики и социальной сферы организациями Псковской области в 2018 году использовано 31,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 101,3% от уровня капитальных вложений за 2017 год, отметил губернатор региона. «Прошу обратить внимание, что этот показатель растёт в области второй год подряд после череды лет падений», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ещё одна важнейшая точка роста – это ОЭЗ «Моглино», заявил глава региона. По его словам, в 2018 году на её территорию привлечено 3 резидента: «Термохольтц», «Титан-Полимер», «Глобал Технолоджи». Всего статус резидента ОЭЗ «Моглино» теперь имеют 11 компаний с общим объёмом инвестиций 18,6 млрд рублей.

По итогам I квартала 2019 года на заседании Наблюдательного совета были рассмотрены презентации ещё двух проектов потенциальных резидентов общей стоимостью 2,3 млрд рублей.

«Все результаты работы в сфере экономики однозначно указывают, что нам нужны новые крупные инвесторы. Большие проекты позволяют не только создать новые рабочие места, но и параллельно способствуют благоустройству, привлечению новых кадров, развитию системы образования, а также создают существующим предприятиям новые возможности в рамках кооперации», - резюмировал Михаил Ведерников.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.