Михаил Ведерников: Нам нужны новые крупные инвесторы

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, по итогам прошлого года в Псковской области наблюдается рост промышленного производства на 1,4%. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами областного Собрания с ежегодным отчетом о деятельности администрации.
Реализовано 6 проектов с объёмом инвестиций 460,8 млн рублей, создано 116 новых рабочих мест, инициировано подписание 5 соглашений о намерениях и 6 инвестиционных соглашений. Общий планируемый объем инвестиций по данным соглашениям составляет более 15,9 млрд рублей. За год принято на сопровождение 17 новых проектов стоимостью 5,2 млрд рублей.
Выделяются успехи в направлении внешнеторгового оборота. Стоимостный объём экспорта увеличился на 32,4% и составил 591,7 млн долларов США. Это результат роста экспорта чёрных металлов, а также продукции резидентов Промышленного электротехнического кластера.
При содействии администрации Псковской области за 2018 год государственную финансовую поддержку федерального уровня получили 2 предприятия кластера. Объем налогов, уплаченный резидентами Кластера за 2018 год в региональный бюджет составил 143 млн рублей, в федеральный бюджет – 208 млн рублей.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
На развитие экономики и социальной сферы организациями Псковской области в 2018 году использовано 31,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 101,3% от уровня капитальных вложений за 2017 год, отметил губернатор региона. «Прошу обратить внимание, что этот показатель растёт в области второй год подряд после череды лет падений», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Ещё одна важнейшая точка роста – это ОЭЗ «Моглино», заявил глава региона. По его словам, в 2018 году на её территорию привлечено 3 резидента: «Термохольтц», «Титан-Полимер», «Глобал Технолоджи». Всего статус резидента ОЭЗ «Моглино» теперь имеют 11 компаний с общим объёмом инвестиций 18,6 млрд рублей.
По итогам I квартала 2019 года на заседании Наблюдательного совета были рассмотрены презентации ещё двух проектов потенциальных резидентов общей стоимостью 2,3 млрд рублей.
«Все результаты работы в сфере экономики однозначно указывают, что нам нужны новые крупные инвесторы. Большие проекты позволяют не только создать новые рабочие места, но и параллельно способствуют благоустройству, привлечению новых кадров, развитию системы образования, а также создают существующим предприятиям новые возможности в рамках кооперации», - резюмировал Михаил Ведерников.
Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.