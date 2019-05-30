Михаил Ведерников: Активность и профессионализм жизненно необходимы Псковской области

Перед Псковской областью именно сейчас открыты широкие возможности. Даже самые сложные направления – это лишь повод искать новые ресурсы, незадействованные программы и разрабатываемые на федеральном уровне решения. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации Псковской области в прошлом году.
Мы должны действовать оперативно и эффективно, каждый день, защищая интересы региона и работая на его благополучие. Как сказал президент: «Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека». У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия.
Общая задача, по словам Михаила Ведерникова – поощрение носителей жизненно необходимых Псковской области качеств, это активность, неравнодушие, профессионализм и инициативность.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.