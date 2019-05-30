Михаил Ведерников: Активность и профессионализм жизненно необходимы Псковской области

Мы должны действовать оперативно и эффективно, каждый день, защищая интересы региона и работая на его благополучие. Как сказал президент: «Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека». У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия.



