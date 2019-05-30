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Политика / Власть

Михаил Ведерников: Активность и профессионализм жизненно необходимы Псковской области

30 мая 2019 года, 15:17

Перед Псковской областью именно сейчас открыты широкие возможности. Даже самые сложные направления – это лишь повод искать новые ресурсы, незадействованные программы и разрабатываемые на федеральном уровне решения. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации Псковской области в прошлом году.

Мы должны действовать оперативно и эффективно, каждый день, защищая интересы региона и работая на его благополучие. Как сказал президент: «Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека». У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Общая задача, по словам Михаила Ведерникова – поощрение носителей жизненно необходимых Псковской области качеств, это активность, неравнодушие, профессионализм и инициативность.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.

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