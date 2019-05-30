Активные муниципалитеты будет поощрять администрация Псковской области

В Псковской области разрабатывается система поощрения наиболее активных муниципалитетов, которые будут качественно работать в рамках национальных проектов и привлекать дополнительное финансирование, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

За прошедший год было несколько ситуаций, когда мы могли получить больше средств, если бы районные власти более рационально использовали существующие возможности. Яркий пример – федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Комитет по строительству и ЖКХ вместе с проектным офисом «Команды 2018» обеспечили полное сопровождение по оформлению заявок – и как результат муниципалитеты получат 162 млн рублей. Однако сумма могла быть больше, если бы участвовали все районы и города.

По его словам, аналогичным образом обстоят дела с заявками в Фонд содействия реформирования ЖКХ: комитет собирает их с боем, делая большой объём непрофильной работы, отметил Ведерников.

«Под лежачий камень вода не течёт, и наши интересы можем защитить только мы сами. Это должны понимать все, кто работает в Псковской области, и мы будем способствовать, чтобы соответственное отношение поощрялось», - заключил он.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.