Администрации Псковской области удалось существенно сократить госдолг

Государственный долг Псковской области на 1 января 2018 года составлял 16,4 млрд рублей (101,7% к доходам областного бюджета), на 1 января 2019 года – 16,3 млрд рублей (92,0%). Сейчас госдолг составляет 15,4 млрд рублей (84,3% к доходам), сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе региональной исполнительной власти в 2018 году.

При этом по итогам 2018 года наблюдалась положительная динамика по уменьшению просроченной кредиторской задолженности – в три раза. В целом в 2018 году все социальные обязательства были выполнены в полном объёме.

При этом губернатор Псковской области призвал чиновников не расслабляться, напомнив, что впереди много работы.

«Мы должны понимать, что, несмотря на положительные тенденции, остаётся много вопросов по финансированию лекарств, ремонту учреждений бюджетной сферы, строительству и реконструкции региональных и муниципальных дорог», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.