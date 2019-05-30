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Политика / Власть

Аварийный фундамент не позволил открыть «Лофт» в «Октябре» в прошлом году в Пскове

30 мая 2019 года, 14:52

Во время отчета о деятельности администрации Псковской области перед депутатами областного Собрания губернатор Михаил Ведерников затронул вопрос создания центра развития молодёжи в бывшем кинотеатре «Октябрь».

Мы планировали открыть его ещё в прошлом году, но, к сожалению, в процессе работ обнаружилось, что фундамент и часть несущих стен здания находятся в аварийном состоянии. Специалисты сказали, что в течение года здание просто сложилось бы. Это существенно скорректировало как сроки, как и стоимость строительства, но важно, что проект будет завершен. Надеюсь, к концу этого года.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Проект называется «Лофт», ожидается, что он станет ключевой молодёжной площадкой не только в Пскове, но и в регионе. Он будет предлагать возможности для творческой реализации, креативного отдыха и консолидации молодёжи.

Внутри будет киноконцертный зал на 250 мест, трансформируемое арт-пространство, коворкинг-зона и выставочный зал. На систематической основе там будут проводиться концерты и фестивали авторского кино. Кроме того, туда переедет туристский информационный центр.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.

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