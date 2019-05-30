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Политика / Власть

В июне объединенный музей Пскова и Изборска пройдет регистрацию

30 мая 2019 года, 14:50

Государственная регистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на середину июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников во время ежегодного отчета о деятельности администрации перед депутатами областного Собрания.

Музей должен стать новой точкой роста туризма в регионе, и мы возлагаем на него большие надежды. Ещё раз хочу подчеркнуть, что объединение больше административное, поскольку Псковский и Изборский музеи – это самостоятельные единицы со своей историей, и задачи сместить акценты на какую-то одну площадку у нас нет.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Глава региона напомнил, что федеральный статус принесет учреждению новое финансирование, а его сотрудникам - новые зарплаты.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.

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