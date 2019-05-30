В июне объединенный музей Пскова и Изборска пройдет регистрацию

Музей должен стать новой точкой роста туризма в регионе, и мы возлагаем на него большие надежды. Ещё раз хочу подчеркнуть, что объединение больше административное, поскольку Псковский и Изборский музеи – это самостоятельные единицы со своей историей, и задачи сместить акценты на какую-то одну площадку у нас нет.



