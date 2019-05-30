В июне объединенный музей Пскова и Изборска пройдет регистрацию

Государственная регистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на середину июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников во время ежегодного отчета о деятельности администрации перед депутатами областного Собрания.
Государственная регистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на середину июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников во время ежегодного отчета о деятельности администрации перед депутатами областного Собрания.
Музей должен стать новой точкой роста туризма в регионе, и мы возлагаем на него большие надежды. Ещё раз хочу подчеркнуть, что объединение больше административное, поскольку Псковский и Изборский музеи – это самостоятельные единицы со своей историей, и задачи сместить акценты на какую-то одну площадку у нас нет.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.