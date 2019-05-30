Налоги от туризма выросли в Псковской области в шесть раз – Михаил Ведерников

Налоговые отчисления сферы туризма в Псковской области выросли в шесть раз. С 150 млн рублей в 2014 году до 934 млн рублей в прошлом году. Турпоток в прошлом году только официально составил 390 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации в 2018 году перед депутатами областного Собрания.
Также он выразил уверенность, что Пскову необходим собственный мастер-план. Если бы он был уже в период подготовки к Ганзе, федеральные деньги были бы потрачены с пониманием того, как Псков должен выглядеть через пять и десять лет.
Все современные города разрабатывают собственный брендбук, включающий требования к застройке, стилистике, использованию материалов, а также карту возможных туристических маршрутов. И нам такой брендбук тоже необходим для дальнейшего развития.
В обозримом будущем губернатор надеется найти средства и сделать такие проекты не только для Пскова, но и для всех основных туристических мест региона: Печор, Изборска, Пушкинских Гор и Великих Лук.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.