Налоги от туризма выросли в Псковской области в шесть раз – Михаил Ведерников

Налоговые отчисления сферы туризма в Псковской области выросли в шесть раз. С 150 млн рублей в 2014 году до 934 млн рублей в прошлом году. Турпоток в прошлом году только официально составил 390 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации в 2018 году перед депутатами областного Собрания.

Также он выразил уверенность, что Пскову необходим собственный мастер-план. Если бы он был уже в период подготовки к Ганзе, федеральные деньги были бы потрачены с пониманием того, как Псков должен выглядеть через пять и десять лет.