Псковская область лидирует на Северо-Западе по приросту продукции животноводства

Последние пять лет регион лидирует в Северо-Западном федеральном округе по приросту продукции животноводства. Традиционным стабильным положительным результатом назвал эти данные губернатор Михаил Ведерников во время отчета в областном Собрании о деятельности администрации области за прошлый год.

Также ведущее место в округе Псковская область занимает по выращиванию рапса. Этой культуры собрали в два раза больше, чем годом ранее. А вся продукция растениеводства принесла 5,4 млрд рублей, показав рост на 5,5%.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.