Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Михаил Ведерников: Мы выдерживаем новый график погашения долгов перед «Газпромом»

30 мая 2019 года, 14:26

Руководство Псковской области с пяти до десяти лет скорректировало график погашения задолженности перед компанией «Газпром». Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами областного Собрания с ежегодным отчетом о деятельности администрации.

Это не простой для нас график, но он приемлемый. Первые четыре месяца плана-графика выдерживаются, выплаты ведутся корректно и в срок. Напомню, речь идёт о 970 млн рублей,  это серьезный сдерживающий фактор для дальнейшей газификации Псковской области. 


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковским родителям рассказали, какие простые правила помогут спасти жизнь и здоровье
Олимпийский день в Великих Луках состоится 16 июня
Продолжительность жизни в Псковской области превысит порог в 70 лет – эксперты Росстата
Псковичам сообщили о свободной вакансии водителя-полицейского за 24 тысяч рублей
Газовики приостановили газоснабжение должникам и абонентам, не имеющим договора на ТО ВДГО
В течение двух недель у Псковской области появится вице-губернатор по ЖКХ и строительству
Михаил Ведерников рассказал, как переломить демографический крест Псковской области
Михаил Ведерников: Активность и профессионализм жизненно необходимы Псковской области
Медаль получит каждый новорожденный в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Отчёт о работе администрации Псковской области
30 мая Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в 2018 году

Политика / Власть
29 мая 11:04

Псков впервые в истории оказался в женских руках

Исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская

Политика
21 мая 10:36

Как Псковской области выйти из демографического кризиса

Что даст даст региону придание статуса территории приоритетного заселения

Политика
21 мая 11:31

Александр Братчиков готовится к первому «полноценному» отчету о работе

«Псковская правда» подготовила обзор главных итогов работы сити-менеджера Пскова