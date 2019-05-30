Михаил Ведерников: Мы выдерживаем новый график погашения долгов перед «Газпромом»

Руководство Псковской области с пяти до десяти лет скорректировало график погашения задолженности перед компанией «Газпром». Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами областного Собрания с ежегодным отчетом о деятельности администрации.
Это не простой для нас график, но он приемлемый. Первые четыре месяца плана-графика выдерживаются, выплаты ведутся корректно и в срок. Напомню, речь идёт о 970 млн рублей, это серьезный сдерживающий фактор для дальнейшей газификации Псковской области.
Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области