Михаил Ведерников: Ганза - не Олимпиада с гармошками и балалайками

Во-вторых, на международном экономическом форуме во время Ганзейских дней должна состояться максимально широкая презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона.

И в-третьих, перевод в разряд традиционных мероприятий событийного календаря, которые будут запущены этим летом. В частности, речь идет о кинофестивале «Западные ворота» и Всероссийском хоровом празднике.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.