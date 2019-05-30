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Политика / Власть

Михаил Ведерников: Ганза - не Олимпиада с гармошками и балалайками

30 мая 2019 года, 14:44

Выступая с отчетом перед депутатами областного Собрания о деятельности администрации области за 2018 год губернатор Михаил Ведерников заявил, что ждет от Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове 27-30 июня, выполнения трех задач.

Я против того, чтобы создавать у людей завышенные ожидания от этого события. Мероприятие несопоставимо с Чемпионатом мира по футболу и, тем более, с Олимпиадой. Наша цель – не яркий праздник с гармошками и балалайками. Подготовка к мероприятию шла непрерывно с 2013 года. Мы занимаемся этой темой второй год – и за это время сделали максимум возможного.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Во-первых, это существенное приведения Пскова в порядок, включая фасады и дороги, спортивную и образовательную инфраструктуру. 

Во-вторых, на международном экономическом форуме во время Ганзейских дней должна состояться максимально широкая презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона. 

И в-третьих, перевод в разряд традиционных мероприятий событийного календаря, которые будут запущены этим летом. В частности, речь идет о кинофестивале «Западные ворота» и Всероссийском хоровом празднике.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.

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