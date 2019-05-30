Михаил Ведерников: Ганза - не Олимпиада с гармошками и балалайками

Выступая с отчетом перед депутатами областного Собрания о деятельности администрации области за 2018 год губернатор Михаил Ведерников заявил, что ждет от Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове 27-30 июня, выполнения трех задач.
Выступая с отчетом перед депутатами областного Собрания о деятельности администрации области за 2018 год губернатор Михаил Ведерников заявил, что ждет от Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове 27-30 июня, выполнения трех задач.
Я против того, чтобы создавать у людей завышенные ожидания от этого события. Мероприятие несопоставимо с Чемпионатом мира по футболу и, тем более, с Олимпиадой. Наша цель – не яркий праздник с гармошками и балалайками. Подготовка к мероприятию шла непрерывно с 2013 года. Мы занимаемся этой темой второй год – и за это время сделали максимум возможного.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Во-вторых, на международном экономическом форуме во время Ганзейских дней должна состояться максимально широкая презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона.
И в-третьих, перевод в разряд традиционных мероприятий событийного календаря, которые будут запущены этим летом. В частности, речь идет о кинофестивале «Западные ворота» и Всероссийском хоровом празднике.
Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.