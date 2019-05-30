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Политика / Власть

Дедовичи станут третьей точкой роста в Псковской области, уверен Михаил Ведерников

30 мая 2019 года, 14:40

 «Мы разрабатывает ещё одну сильную точку роста – особую экономическую зону на территории Дедовичской ГРЭС», - заявил глава региона Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона в 2018 году.

По его словам, этот проект непростой. Однако, о его необходимости и перспективах было найдено понимание на федеральном уровне.

Михаил Ведерников сказал, что сейчас движение идёт в трёх направлениях: вывод ГРЭС в изолированный режим, расширение преференций ОЭЗ на прилегающую к ГРЭС территорию и создание условий для инвестиционного развития Дедовичского района.

Ведь если говорить объективно, сейчас в области две основные точки роста – Псков и Великие Луки. Мы рассчитываем, что в обозримом будущем к ним добавятся и Дедовичи, что сделает развитие региона более сбалансированным.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.

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