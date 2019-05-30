Дедовичи станут третьей точкой роста в Псковской области, уверен Михаил Ведерников

«Мы разрабатывает ещё одну сильную точку роста – особую экономическую зону на территории Дедовичской ГРЭС», - заявил глава региона Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона в 2018 году.

По его словам, этот проект непростой. Однако, о его необходимости и перспективах было найдено понимание на федеральном уровне.

Михаил Ведерников сказал, что сейчас движение идёт в трёх направлениях: вывод ГРЭС в изолированный режим, расширение преференций ОЭЗ на прилегающую к ГРЭС территорию и создание условий для инвестиционного развития Дедовичского района.