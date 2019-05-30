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Политика / Власть

Михаил Ведерников: Проект «Титан-Полимера» может существенно повлиять на рост экономики

30 мая 2019 года, 14:38

Проект завода «Титан-Полимера» в особо-экономической зоне «Моглино» важен для роста экономики в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона в 2018 году.

13 млрд рублей инвестиций – это сумма, которой область не видела уже давно. Однако, конечно, существуют и риски.

Я хорошо понимаю вопросы, которые возникают к инвестору. Безопасность превыше всего.

Но я хочу подчеркнуть: эта тема в равной мере беспокоит и администрацию Псковской области.  

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

По его словам, инвестор проявляет себя максимально открыто. Выкладывает всю существующую информацию в общественный доступ, организовал пресс-тур в Омскую область, подписал соглашение о сотрудничестве в сфере экологии.

Глава региона заверил, что «дальнейшее обсуждение также будет проходить максимально открытым образом».

«Уверяю, что кулуарно этот вопрос решаться не будет», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.

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