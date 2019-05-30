Михаил Ведерников: Проект «Титан-Полимера» может существенно повлиять на рост экономики

13 млрд рублей инвестиций – это сумма, которой область не видела уже давно. Однако, конечно, существуют и риски.

Я хорошо понимаю вопросы, которые возникают к инвестору. Безопасность превыше всего.

Но я хочу подчеркнуть: эта тема в равной мере беспокоит и администрацию Псковской области.