Михаил Ведерников: Проект «Титан-Полимера» может существенно повлиять на рост экономики

Проект завода «Титан-Полимера» в особо-экономической зоне «Моглино» важен для роста экономики в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона в 2018 году.
Проект завода «Титан-Полимера» в особо-экономической зоне «Моглино» важен для роста экономики в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона в 2018 году.
13 млрд рублей инвестиций – это сумма, которой область не видела уже давно. Однако, конечно, существуют и риски.
Я хорошо понимаю вопросы, которые возникают к инвестору. Безопасность превыше всего.
Но я хочу подчеркнуть: эта тема в равной мере беспокоит и администрацию Псковской области.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Глава региона заверил, что «дальнейшее обсуждение также будет проходить максимально открытым образом».
«Уверяю, что кулуарно этот вопрос решаться не будет», - сказал Михаил Ведерников.
Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.