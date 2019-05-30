Михаил Ведерников: Псковские «Ласточки» перевезли почти 400 тысяч пассажиров

Скоростные поезда «Ласточка» в Псковской области уже перевезли 377 тысяч пассажиров, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе аминистрации региона в 2018 году.
Скоростные поезда «Ласточка» в Псковской области уже перевезли 377 тысяч пассажиров, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе аминистрации региона в 2018 году.
Сейчас по маршруту курсируют три пары, и есть просьбы увеличить это число до четырёх.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
«В перспективе – внутрирегиональные железнодорожные перевозки, которые охватят Великие Луки, Невель и другие города области. Современные технологии позволяют игнорировать многие ограничения, и мы ведём переговоры по поиску решений», - заявил он.
Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.