Михаил Ведерников: Псковские «Ласточки» перевезли почти 400 тысяч пассажиров

Скоростные поезда «Ласточка» в Псковской области уже перевезли 377 тысяч пассажиров, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе аминистрации региона в 2018 году.

Сейчас по маршруту курсируют три пары, и есть просьбы увеличить это число до четырёх.

Михаил Ведерников напомнил, что регион также попал в маршрут «Псков - Великий Новгород – Петрозаводск», а сейчас ведутся переговоры по развитию международного сообщения с Ригой и Таллином.

«В перспективе – внутрирегиональные железнодорожные перевозки, которые охватят Великие Луки, Невель и другие города области. Современные технологии позволяют игнорировать многие ограничения, и мы ведём переговоры по поиску решений», - заявил он.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.