Авиарейс «Псков - Сочи» будет субсидироваться Псковской областью совместно с Краснодарским краем, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе региональной исполнительной власти в 2018 году.
Авиарейс «Псков - Сочи» будет субсидироваться Псковской областью совместно с Краснодарским краем, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе региональной исполнительной власти в 2018 году.
Сложности, конечно, есть, я подробнее на них остановлюсь чуть позже, но факты говорят сами за себя: год назад мы обсуждали не перспективы развития, а саму возможность возобновления авиаперевозок. Сегодня же у нас регулярное авиасообщение по двум востребованным направлениям.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области