Авиарейс «Псков - Сочи» будет субсидироваться Псковской областью совместно с Краснодарским краем

Сложности, конечно, есть, я подробнее на них остановлюсь чуть позже, но факты говорят сами за себя: год назад мы обсуждали не перспективы развития, а саму возможность возобновления авиаперевозок. Сегодня же у нас регулярное авиасообщение по двум востребованным направлениям.



