В Псковской области вопрос по несанкционированным свалкам успешно решается – Сергей Грахов

«Вопрос по несанкционированным свалкам в Псковской области решается успешно», - заявил 30 мая председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Вопросом свалок на 33-й сессии Псковского областного Собрания заинтересовался вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. Он спросил, как быть с несанкционированными свалками в муниципалитетах, установить владельцев участков, на которых они расположены, невозможно.
Законодательно этот вопрос четко урегулирован – если на земельном участке обнаружена свалка, ее должен ликвидировать собственник земли, а если тот не найден, то региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами убирает мусор своими силами и после ищет собственника.
Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области«Что касается участков неразграниченной госсобственности – у них всегда есть владелец: регион или муниципалитет», – добавил он.
Напомним, 30 мая с отчетом о работе администрации Псковской области за 2018 год выступит губернатор Михаил Ведерников.