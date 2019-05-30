В Псковской области вопрос по несанкционированным свалкам успешно решается – Сергей Грахов

«Вопрос по несанкционированным свалкам в Псковской области решается успешно», - заявил 30 мая председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Вопросом свалок на 33-й сессии Псковского областного Собрания заинтересовался вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. Он спросил, как быть с несанкционированными свалками в муниципалитетах, установить владельцев участков, на которых они расположены, невозможно.