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Общество

В Псковской области вопрос по несанкционированным свалкам успешно решается – Сергей Грахов

30 мая 2019 года, 13:00

«Вопрос по несанкционированным свалкам в Псковской области решается успешно», - заявил 30 мая председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Вопросом свалок на 33-й сессии Псковского областного Собрания заинтересовался вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. Он спросил, как быть с несанкционированными свалками в муниципалитетах, установить владельцев участков, на которых они расположены, невозможно.

Законодательно этот вопрос четко урегулирован – если на земельном участке обнаружена свалка, ее должен ликвидировать собственник земли, а если тот не найден, то региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами убирает мусор своими силами и после ищет собственника.


Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области
«Что касается участков неразграниченной госсобственности – у них всегда есть владелец: регион или муниципалитет», – добавил он.

Напомним, 30 мая с отчетом о работе администрации Псковской области за 2018 год выступит губернатор Михаил Ведерников.

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