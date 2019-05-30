Металлодетекторы установят на входах в псковский кремль к Ганзейским дням Нового времени

На входах в Кремль во время Ганзейских дней появятся ограждения и металлодетекторы. Об этом стало известно 29 мая по итогам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению антитеррористической безопасности.

Перед силовиками поставлена задача патрулировать прилегающие к кремлю территории, где пройдут церемонии открытия и закрытия Ганзы. Всех участников и гостей массовых мероприятий снабдят специальными бейджами с элементами защиты.

На время Ганзейских дней задействуют восемь бригад скорой помощи, одна из них усиленная, будет нести дежурство в самом Кремле. Кроме того, будут развернуты передвижной медицинский пункт в центре города, куда сможет обратиться за медицинской помощью любой гражданин, и дополнительный диспетчерский пункт станции скорой медицинской помощи на улице Кузнецкой.

Ганзейские площадки будут охранять сотрудники частных охранных организаций, все точки оснастят мусорными контейнерами. Мусор будут вывозить исключительно ночью.

Напомним, открытие Ганзейских дней состоится 27 июня, церемония закрытия праздника — 30 июня.