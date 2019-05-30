Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Металлодетекторы установят на входах в псковский кремль к Ганзейским дням Нового времени

30 мая 2019 года, 12:15

На входах в Кремль во время Ганзейских дней появятся ограждения и металлодетекторы. Об этом стало известно 29 мая по итогам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению антитеррористической безопасности.

Перед силовиками поставлена задача патрулировать прилегающие к кремлю территории, где пройдут церемонии открытия и закрытия Ганзы. Всех участников и гостей массовых мероприятий снабдят специальными бейджами с элементами защиты.

На время Ганзейских дней задействуют восемь бригад скорой помощи, одна из них усиленная, будет нести дежурство в самом Кремле. Кроме того, будут развернуты передвижной медицинский пункт в центре города, куда сможет обратиться за медицинской помощью любой гражданин, и дополнительный диспетчерский пункт станции скорой медицинской помощи на улице Кузнецкой.

Ганзейские площадки будут охранять сотрудники частных охранных организаций, все точки оснастят мусорными контейнерами. Мусор будут вывозить исключительно ночью.

Напомним, открытие Ганзейских дней состоится 27 июня, церемония закрытия праздника — 30 июня.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области вопрос по несанкционированным свалкам успешно решается – Сергей Грахов
Центр Пскова перекроют на 50 минут из-за демонстрации в ближайшее воскресенье
Два участка дороги в районе Опочки должны отремонтировать до конца октября
Опубликован список команд, которые сразятся в финале за кубок губернатора Псковской области
Пётр Крупеня приедет в Дедовичи, чтобы ответить на вопросы местных жителей
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с годовым отчетом
Александр Котов поможет найти в Пскове новое место для «Лесопилки» и других приютов для животных
На уничтожение борщевика в Пскове потратят почти полтора миллиона рублей
Юный велосипедист не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мы ждём Ганзу
Международные Ганзейские дни 2019 года пройдут в Пскове. Планируется, что город посетят более 500 тысяч гостей.

Культура / Выставка
29 мая 09:20

Для вас рисует с наслажденьем

Самобытный, цельный художник, создавший собственный мир в рукотворной и компьютерной графике, начал рисовать в 40 лет

Культура / Событие
29 мая 10:46

Фёдор Бондарчук выступит в Михайловском

Стала известна программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Культура
27 мая 12:46

Псковский мастер резьбы по бумаге начал создавать цветные работы

Заказы на картины Виктору Кушнаренко приходят со всей России