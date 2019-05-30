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Общество

Центр Пскова перекроют на 50 минут из-за демонстрации в ближайшее воскресенье

30 мая 2019 года, 12:05

В воскресенье, 2 июня, в центре Пскова ограничат движение транспорта в связи с демонстрацией ко Дню защиты детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Движение будет приостановлено с 10.00 до 10.50 по маршруту о площади Ленина по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова.

Напомним, международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

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Первый день лета и официальное начало летних каникул в Пскове отмечают праздником. Гости — дети всех возрастов. Практические все события для них в этот день совершенно бесплатны. «Псковская правда» узнала, что подготовили для юных жителей в этом году.

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