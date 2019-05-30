Центр Пскова перекроют на 50 минут из-за демонстрации в ближайшее воскресенье

В воскресенье, 2 июня, в центре Пскова ограничат движение транспорта в связи с демонстрацией ко Дню защиты детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Движение будет приостановлено с 10.00 до 10.50 по маршруту о площади Ленина по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова.

Напомним, международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.