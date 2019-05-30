Два участка дороги в районе Опочки должны отремонтировать до конца октября

Объявлен подрядчик для ремонта двух участков автомобильной дороги в районе Опочки. Ремонтом займется предприятие «Автомобильные дороги Пскова». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Рабочим предстоит отремонтировать дорогу Опочка – Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь.

Общая протяженность ремонтируемых участков – почти три километра.

Подрядчик должен будет заменить изношенный асфальт, нанести разметку термопластиком и отремонтировать водопропускные трубы.

Общая стоимость работ на обоих участках – около 31 миллиона рублей.

По контракту работы должны быть завершены до 31 октября нынешнего года.