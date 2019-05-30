Опубликован список команд, которые сразятся в финале за кубок губернатора Псковской области

В субботу, 1 июня, любительские команды по дворовому футболу сразятся в финале за кубок губернатора Псковской области. В соревнования, которые пройдут на стадионе «747», будут участвовать 18 команд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.