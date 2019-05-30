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Спорт

Опубликован список команд, которые сразятся в финале за кубок губернатора Псковской области

30 мая 2019 года, 09:50

В субботу, 1 июня, любительские команды по дворовому футболу сразятся в финале за кубок губернатора Псковской области. В соревнования, которые пройдут на стадионе «747», будут участвовать 18 команд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

УЧАСТНИКИ

Старшая возрастная группа (2001 - 2004):

- «Кадеты» (Псков);

- «Орда» (Великие Луки);

- «БК Леон» (Невель);

- «Святогорец» (Пушкинские Горы);

- «Восход» (Палкино).


Младшая возрастная группа (2007 – 2009):

- «Амкал» (Псков);

- «Кадеты» (Великие Луки);

- «Штурм» (Бежаницы);

- «Спарта» (Себеж);

- «Легион» (Дедовичи).


Средняя возрастная группа (2005 - 2006):

- «Exe team» (Псков);

- «Легион» (Великие Луки);

- «Юность» (Невель);

- «Святогорец-05» (Пушкинские Горы);

- «Середка» (Псковский район);

- «Олимп» (Пустошка);

- «Луч» (Палкино), «Шальке» (Псков).

Начало соревнований запланировано на 10.40 с жеребьевки. Игры пройдут с 11.00 до 16.30. Церемония награждения победителей состоится в 17.00.

Победители в средней возрастной группе отправятся в -Петербург на финал чемпионата России по дворовому футболу.

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