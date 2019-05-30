Опубликован список команд, которые сразятся в финале за кубок губернатора Псковской области

В субботу, 1 июня, любительские команды по дворовому футболу сразятся в финале за кубок губернатора Псковской области. В соревнования, которые пройдут на стадионе «747», будут участвовать 18 команд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Старшая возрастная группа (2001 - 2004):
- «Кадеты» (Псков);
- «Орда» (Великие Луки);
- «БК Леон» (Невель);
- «Святогорец» (Пушкинские Горы);
- «Восход» (Палкино).
Младшая возрастная группа (2007 – 2009):
- «Амкал» (Псков);
- «Кадеты» (Великие Луки);
- «Штурм» (Бежаницы);
- «Спарта» (Себеж);
- «Легион» (Дедовичи).
Средняя возрастная группа (2005 - 2006):
- «Exe team» (Псков);
- «Легион» (Великие Луки);
- «Юность» (Невель);
- «Святогорец-05» (Пушкинские Горы);
- «Середка» (Псковский район);
- «Олимп» (Пустошка);
- «Луч» (Палкино), «Шальке» (Псков).
Начало соревнований запланировано на 10.40 с жеребьевки. Игры пройдут с 11.00 до 16.30. Церемония награждения победителей состоится в 17.00.
Победители в средней возрастной группе отправятся в -Петербург на финал чемпионата России по дворовому футболу.