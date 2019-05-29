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Политика / Власть

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с годовым отчетом

29 мая 2019 года, 21:30

С отчетом о работе администрации Псковской области за 2018 год выступит губернатор Михаил Ведерников на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая, в четверг.

Михаил Ведерников выступит с отчетом 30 мая
Фото Сергея Герасимова
Отчет главы исполнительной власти региона является традиционным и на протяжении многих лет проходит на майской сессии областного парламента.

Накануне сессии Михаил Ведерников встретился с представителями всех партийных фракций, представленных в Псковском областном Собрании. На встречах были обсуждены вопросы, которые касались здравоохранения, образования, ремонта дорог, ТКО и других тем. Все они войдут в отчет о работе администрации области.

Отметим, что после выступления губернатор ответит на вопросы депутатов. Кроме того, парламентарии выскажут свое мнение по поводу доклада главы региона.


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