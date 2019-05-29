Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с годовым отчетом

С отчетом о работе администрации Псковской области за 2018 год выступит губернатор Михаил Ведерников на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая, в четверг.

Отчет главы исполнительной власти региона является традиционным и на протяжении многих лет проходит на майской сессии областного парламента.

Накануне сессии Михаил Ведерников встретился с представителями всех партийных фракций, представленных в Псковском областном Собрании. На встречах были обсуждены вопросы, которые касались здравоохранения, образования, ремонта дорог, ТКО и других тем. Все они войдут в отчет о работе администрации области.

Отметим, что после выступления губернатор ответит на вопросы депутатов. Кроме того, парламентарии выскажут свое мнение по поводу доклада главы региона.



