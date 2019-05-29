На уничтожение борщевика в Пскове потратят почти полтора миллиона рублей

Почти полтора миллиона рублей потратят в Пскове на борьбу с борщевиком, ещё около полумиллиона рублей на эти цели поступит из областного бюджета. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, передает корреспондент «Псковской правды».

Представители администрации доложили о выполнении гарантийных обязательств со стороны подрядчиков, ремонт городских улиц и анализе условий действующих контрактов для устранения недочётов при заключении новых контрактов по содержанию дорог на 2020 год.

«В Пскове установлена 461 контейнерная площадка для вывоза коммунальных отходов. В ближайшее время их количество увеличится ещё на 14», - сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

Депутатам также рассказали, что вторая очередь кладбища «Крестовское» будет готова до начала октября нынешнего года. В данный момент фирма-подрядчик готовит землю, очищая ее от растений.