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Общество

На уничтожение борщевика в Пскове потратят почти полтора миллиона рублей

29 мая 2019 года, 17:15

Почти полтора миллиона рублей потратят в Пскове на борьбу с борщевиком, ещё около полумиллиона рублей на эти цели поступит из областного бюджета. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, передает корреспондент «Псковской правды».

Представители администрации доложили о выполнении гарантийных обязательств со стороны подрядчиков, ремонт городских улиц и анализе условий действующих контрактов для устранения недочётов при заключении новых контрактов по содержанию дорог на 2020 год.

«В Пскове установлена 461 контейнерная площадка для вывоза коммунальных отходов. В ближайшее время их количество увеличится ещё на 14», - сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

Депутатам также рассказали, что вторая очередь кладбища «Крестовское» будет готова до начала октября нынешнего года. В данный момент фирма-подрядчик готовит землю, очищая ее от растений.

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