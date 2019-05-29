Юный велосипедист не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса в Великих Луках

С наступление лета на дорогах Псковской области увеличивается количество любителей велосипедов. Большая часть из них – дети, которые, как показывается практика, бывают особенно невнимательными и попадают в ДТП. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 28 мая в городе на Ловати произошла подобная авария. У дома по улице Гражданской 45-летний водитель «Хендая» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Этот 11-летний мальчик нарушил правила и попытался пересечь переходный переход не спешившись, в результате чего угодил под колеса иномарки.

В связи с этим стражи порядка просят жителей региона внимательно относиться к выбору места для прогулок своих детей, а также рекомендуют использовать шлемы, наколенники и налокотники.

«Прежде, чем отпускать ребёнка самостоятельно кататься на «железном коне», убедитесь, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части», - призывают полицейские.