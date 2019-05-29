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Общество

До четырех часов дня будут ходить спецавтобусы на праздник в честь 75-летия 334-го полка

29 мая 2019 года, 14:24

Специальные автобусы, организованные для доставки зрителей к месту празднования 75-летию 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка в Пскове, будет ходить 1 июня с 9.00 до 16.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Транспорт будет курсировать от контрольно-пропускного пункта воинской части на Крестовском шоссе до площадки праздника и в обратном направлении.

Напомним, что добраться до места дислокации 334-го полка зрители могут на городском автобусе №4, для которого будет организована остановка на повороте на КПП.

В этот день гостей праздника ждёт насыщенная программа, которую «Псковская правда» опубликовала в статье «Воздушный парад в небе над Псковом».

Добавим, что 334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был сформирован 1 июня 1944 годана базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский».

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