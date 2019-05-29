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Общество

Сергей Грахов: Проектирование газовой котельной в Острове-3 уже началось

29 мая 2019 года, 13:00

Началось проектирование газовой котельной в Острове-3. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на слова председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова.

Уже сформирован и передан в муниципальную собственность участок, на котором появится котельная. К её проектированию уже приступил Газпром, выданы технические условия.


Сергей Грахов,
председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области 
По его словам, в данный момент идут работы по определению концессионера, готовятся документы для заключения концессионного соглашения для строительства котельной.

Также Сергей Грахов рассказал, что в Острове-3 провели обследование коммунальных сетей. По ее итогам выяснилось, что реконструкция всех сетей городка будет стоить чуть более одно миллиона рублей, ремонт жилого фонда обойдётся в 650 миллионов рублей.

«Этот вопрос поднимался в правительстве России, в том числе губернатором региона Михаилом Ведерниковым», - добавил Сергей Грахов.

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