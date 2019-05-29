В России хотят отменить возрастную маркировку школьной литературы и советского кино

Законопроект, которым предлагается снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также советских фильмов. Инициатором выступила председатель комитете Госдумы по культуре Елена Ямпольская и её коллеги из партии «Единая Россия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Думы.

Авторы предлагают не распространять действие возрастных ограничений «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+» русских и зарубежных писателей, которые числятся в школьной программе по литературе.

Также документ предполагает, что ограничения отменят для фильмов, снятых «на территории Российской империи или СССР»

Законопроект внесён на рассмотрение через несколько дней после того, как 16 мая на медиафоруме Общероссийского Национального Фронта в Сочи врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова задала президенту России вопрос, касающийся возрастной маркировки анонсов мероприятий, который жестко контролируется Роскомнадзором. Президент России согласился с замечаниями и пообещал решить его в «соответствии со здравым смыслом».