На транспортной развязке Псков — Гдов активно идут строительные работы

На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков – Гдов. Позже подрядчику предстоит восстановить покрытие автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солоново – Хотицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Сейчас на автодороге «Псков – Гдов» рабочие фрезеруют существующее покрытие, занимаются устройством земляного полотна, на отфрезерованных участках дорожники укладывают слои покрытия, устраивают ливневую канализацию и автобусные остановки.
В Пскове продолжаются строительные работы по возведению 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг города.
Фото Сергея Герасимова
Одновременно на транспортной развязке устанавливают путепровод.
На данный момент выполнено асфальтирование покрытия на путепроводе и на подходах к нему. Также асфальтобетон уложен на съездах развязки.
Напомним, что на продолжение строительных работ на Северном обходе Псковская область получила 200 миллионов рублей.