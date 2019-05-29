На транспортной развязке Псков — Гдов активно идут строительные работы

На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков – Гдов. Позже подрядчику предстоит восстановить покрытие автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солоново – Хотицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас на автодороге «Псков – Гдов» рабочие фрезеруют существующее покрытие, занимаются устройством земляного полотна, на отфрезерованных участках дорожники укладывают слои покрытия, устраивают ливневую канализацию и автобусные остановки.

Одновременно на транспортной развязке устанавливают путепровод.

На данный момент выполнено асфальтирование покрытия на путепроводе и на подходах к нему. Также асфальтобетон уложен на съездах развязки.

Напомним, что на продолжение строительных работ на Северном обходе Псковская область получила 200 миллионов рублей.