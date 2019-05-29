Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На транспортной развязке Псков — Гдов активно идут строительные работы

29 мая 2019 года, 11:30

На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков – Гдов. Позже подрядчику предстоит восстановить покрытие автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солоново – Хотицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Пскове продолжаются строительные работы по возведению 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг города.
Фото Сергея Герасимова
Сейчас на автодороге «Псков – Гдов» рабочие фрезеруют существующее покрытие, занимаются устройством земляного полотна, на отфрезерованных участках дорожники укладывают слои покрытия, устраивают ливневую канализацию и автобусные остановки.

Одновременно на транспортной развязке устанавливают путепровод.

На данный момент выполнено асфальтирование покрытия на путепроводе и на подходах к нему. Также асфальтобетон уложен на съездах развязки.

Напомним, что на продолжение строительных работ на Северном обходе Псковская область получила 200 миллионов рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Котов поможет найти в Пскове новое место для «Лесопилки» и других приютов для животных
На уничтожение борщевика в Пскове потратят почти полтора миллиона рублей
Юный велосипедист не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса в Великих Луках
До четырех часов дня будут ходить спецавтобусы на праздник в честь 75-летия 334-го полка
Сергей Грахов: Проектирование газовой котельной в Острове-3 уже началось
Июньский график приёма в великолукском и псковском МФЦ опубликовала прокуратура
В России хотят отменить возрастную маркировку школьной литературы и советского кино
Группа «M&Ms» и хор ветеранов выйдут на сцену в Стругах Красных в последний день мая
«Карнавал животных» и «Красная шапочка»: Псковский театр кукол опубликовал афишу на июнь

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Мода
29 мая 11:35

Июньской участницей «Модной революции» станет Анастасия Михайлова

На конкурсе «Миссис Псков» девушка завоевала приз спонсорских симпатий

Общество
29 мая 11:19

Воздушный парад в небе над Псковом

Берлинский военно-транспортный авиационный полк готовится к 75-летию со дня образования (ПРОГРАММА)

Общество
28 мая 17:24

Активный ил Горводоканала

Почему нельзя фильтровать воду из-под крана, в дома на каких улицах подается чистейшая подземная вода и какую пользу принесет псковичам сотрудничество с соседями по Балтике