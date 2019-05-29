Группа «M&Ms» и хор ветеранов выйдут на сцену в Стругах Красных в последний день мая

В пятницу, 31 мая, в Струго-Красненском районном доме культуры (улица Советская, до 28) состоится отчетный концерт для подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Свои концертные программы продемонстрируют три коллектива: хор ветеранов труда вокально-инструментальная группа «M&Ms» и народный театр «Новосёлка».

Напомним, что коллектив, претендующий на звание «Народный самодеятельный коллектив», должен быть участником конкурсов народного творчества разного масштаба, обладать самобытностью и высоким мастерством, постоянно пополнять репертуар, выявлять и поддерживать таланты и дарования.