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Досуг / Афиша

«Карнавал животных» и «Красная шапочка»: Псковский театр кукол опубликовал афишу на июнь

29 мая 2019 года, 09:57

Шесть спектаклей покажет в июне Псковский театр кукол. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

ПРОГРАММА

Суббота, 1 июня – спектакль «Карнавал животных» на музыку одноименной сюиты французского композитора Сен-Санса.

Суббота, 8 июня – спектакль «Царевна-лягушка».

Воскресенье, 9 июня – театральная импровизация «Красная шапочка».

Суббота, 15 июня – спектакль «Как стать артистом».

Воскресенье, 16 июня – постановка «Терем-теремок».

Суббота, 22 июня – спектакль «Машенька и медведь».

Помимо новых и уже известных постановок зрителей ждут сюрпризы. 1, 16 и 22 июня билеты на спектакль можно будет приобрести за полцены. 8 и 9 июня посетители театр могут получить пригласительный билет на спектакль «Цветочек аленький для Марфушки маленькой», который пройдет 18 июня в 17.30.

Количество мест в зале ограничено.

Телефон кассы театра кукол: 56-33-13, 89212126554.

Заказ и бронирование билетов на сайте.

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