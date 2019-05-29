«Карнавал животных» и «Красная шапочка»: Псковский театр кукол опубликовал афишу на июнь

Шесть спектаклей покажет в июне Псковский театр кукол. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Шесть спектаклей покажет в июне Псковский театр кукол. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Суббота, 8 июня – спектакль «Царевна-лягушка».
Воскресенье, 9 июня – театральная импровизация «Красная шапочка».
Суббота, 15 июня – спектакль «Как стать артистом».
Воскресенье, 16 июня – постановка «Терем-теремок».
Суббота, 22 июня – спектакль «Машенька и медведь».
Помимо новых и уже известных постановок зрителей ждут сюрпризы. 1, 16 и 22 июня билеты на спектакль можно будет приобрести за полцены. 8 и 9 июня посетители театр могут получить пригласительный билет на спектакль «Цветочек аленький для Марфушки маленькой», который пройдет 18 июня в 17.30.
Количество мест в зале ограничено.
Телефон кассы театра кукол: 56-33-13, 89212126554.
Заказ и бронирование билетов на сайте.
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