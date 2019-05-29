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Общество

Три современных жилых комплекса бесплатно покажут псковичам в ближайшую субботу

29 мая 2019 года, 09:28

Псковская «Комсомолка» приглашает всех желающий в новый Тур по новостройкам, который состоится в субботу, 1 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции издания.

Будущим покупателям предложат оценить виды из окон своей будущей квартиры
Фото предоставлено «Комсомольской правдой - Псков».
Будущие новосёлы смогут посетить три современных жилых комплекса, среди которых: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Образцовый квартал» (улица Крестки, дом 7); ЖК «Европа» (улица Пражская, дом 8/12); новый дом на Запсковье, улица Крупская, дом 24, SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).

Участникам Тура по новостройкам смогут оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика.
Фото предоставлено «Комсомольской правдой - Псков».

Потенциальные покупатели на месте смогут обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Отправление в Тур по новостройкам от «Дома печати» (улица Пароменская, дом 21/33) 11.00. Записаться в поездку по телефонам: (8112) 702-042.

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