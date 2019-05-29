Три современных жилых комплекса бесплатно покажут псковичам в ближайшую субботу

Псковская «Комсомолка» приглашает всех желающий в новый Тур по новостройкам, который состоится в субботу, 1 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции издания.

Потенциальные покупатели на месте смогут обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Отправление в Тур по новостройкам от «Дома печати» (улица Пароменская, дом 21/33) 11.00. Записаться в поездку по телефонам: (8112) 702-042.