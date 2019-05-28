Галина Артюнина: Я сразу обратила внимание на «страшилки» о заводе «Титан-Полимер»

Доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии Псковского государственного университета Галина Артюнина развенчала «страшилки» о заводе «Титан-Полимер» на заседании Общественной палаты Псковской области 28 мая.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии Псковского государственного университета Галина Артюнина развенчала «страшилки» о заводе «Титан-Полимер» на заседании Общественной палаты Псковской области 28 мая.
Более 20 лет мы изучаем здоровье сотрудников вредных производств, поэтому я сразу обратила внимание на несколько «страшилок» от авторов листовок, зазывавших людей на митинг.
Напомним, завод «Титан-Полимер» планируют разместить в особой экономической зоне «Моглино».
Отсутствие жалоб экологам, итальянская противоаварийная система, почти полтора миллиарда налогов, профессиональные сотрудники и обещание построить в Пскове еще более экологичное производство – омский «Титан» показал псковичам, как будет работать производство в «Моглино».