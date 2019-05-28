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Общество

Галина Артюнина: Я сразу обратила внимание на «страшилки» о заводе «Титан-Полимер»

28 мая 2019 года, 17:50

Доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии Псковского государственного университета Галина Артюнина развенчала «страшилки» о заводе «Титан-Полимер» на заседании Общественной палаты Псковской области 28 мая.

Более 20 лет мы изучаем здоровье сотрудников вредных производств, поэтому я сразу обратила внимание на несколько «страшилок» от авторов листовок, зазывавших людей на митинг.


Галина Артюнина,
профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии Псковского государственного университета 
По словам Галины Артюниной, само производство завода «Титан-Полимер» не опасно, ели все спроектировать должным образом. Опасным, считает эксперт, оно может стать только в случае возгорания.

Напомним, завод «Титан-Полимер» планируют разместить в особой экономической зоне «Моглино».

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