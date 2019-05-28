Лариса Никольская: Все ступени, необходимые при строительстве «Титан-Полимера», выдерживаются

«У химиков нет вопросов к псковскому заводу «Титан-Полимер», - заявила 28 мая доцент кафедры «Техносферная безопасность» Псковского государственного университета, кандидат химических наук, секретарь Общественной палаты Пскова, внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы Лариса Никольская.
Эксперт заявила, что ГК «Титан» действует в рамках закона. Все ступени, которые необходимо проходить при строительстве такого объекта, выдерживаются, а это значит, что завод появится только после комплекса экспертиз.
Инвестору будет нелегко, площадка непростая, документация серьезная. К тому же, с учетом нового закона об охране окружающей среды от 1 января 2019 года будут приняты все необходимые меры.
Лариса Никольская,
внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы
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