Лариса Никольская: Все ступени, необходимые при строительстве «Титан-Полимера», выдерживаются

«У химиков нет вопросов к псковскому заводу «Титан-Полимер», - заявила 28 мая доцент кафедры «Техносферная безопасность» Псковского государственного университета, кандидат химических наук, секретарь Общественной палаты Пскова, внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы Лариса Никольская.

Эксперт заявила, что ГК «Титан» действует в рамках закона. Все ступени, которые необходимо проходить при строительстве такого объекта, выдерживаются, а это значит, что завод появится только после комплекса экспертиз.