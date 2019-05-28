Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Лариса Никольская: Все ступени, необходимые при строительстве «Титан-Полимера», выдерживаются

28 мая 2019 года, 17:20

«У химиков нет вопросов к псковскому заводу «Титан-Полимер», - заявила 28 мая доцент кафедры «Техносферная безопасность» Псковского государственного университета, кандидат химических наук, секретарь Общественной палаты Пскова, внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы Лариса Никольская.

Эксперт заявила, что ГК «Титан» действует в рамках закона. Все ступени, которые необходимо проходить при строительстве такого объекта, выдерживаются, а это значит, что завод появится только после комплекса экспертиз.

Инвестору будет нелегко, площадка непростая, документация серьезная. К тому же, с учетом нового закона об охране окружающей среды от 1 января 2019 года будут приняты все необходимые меры.


Лариса Никольская,
внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы 
Напомним, завод «Титан-Полимер» планируют построить в особой экономической зоне «Моглино». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отсутствие жалоб экологам, итальянская противоаварийная система, почти полтора миллиарда налогов, профессиональные сотрудники и обещание построить в Пскове еще более экологичное производство – омский «Титан» показал псковичам, как будет работать производство в «Моглино».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Галина Артюнина: Я сразу обратила внимание на «страшилки» о заводе «Титан-Полимер»
Сергей Елизаров о заводах «Титан»: Я не химик и не биолог, но прислушиваюсь к профессионалам
Бесследно пропавшего Владимира Григорьева разыскивают в Псковской области (ФОТО)
Работу водителем-полицейским за 24 тысяч рублей предлагают псковичам
Елена Новичкова: Я подобрала новый гардероб, соответствующий статусу героини
Молодых псковичей со светлыми глазами и волосами приглашают на кинопробы
Ремонтировать часть трассы, расположенную в 5 километрах от Пскова, будет компания «Буер»
Обладателями шести золотых медалей стали псковские спортсмены на минувшей неделе
Надо переходить на три смены: Павел Новиков об отставании на ремонте «Машиностроителя»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Проект завода «Титан-Полимера» под Псковом
Группа компаний «Титан» планирует построить завод полимеров в Псковской области
Галина Артюнина: Я сразу обратила внимание на «страшилки» о заводе «Титан-Полимер»
Лариса Никольская: Все ступени, необходимые при строительстве «Титан-Полимера», выдерживаются
Сергей Елизаров о заводах «Титан»: Я не химик и не биолог, но прислушиваюсь к профессионалам
Инфографику «за» и «против» строительства «Титан-Полимера» в Пскове опубликовали в соцсетях

Посмотреть весь сюжет

Общество
28 мая 17:24

Активный ил Горводоканала

Почему нельзя фильтровать воду из-под крана, в дома на каких улицах подается чистейшая подземная вода и какую пользу принесет псковичам сотрудничество с соседями по Балтике

Общество
28 мая 09:50

10 000 ганзейцев

И ни человеком больше примут псковские гостиницы во время праздника

Общество
28 мая 12:24

Журналистка-рецидивистка

В соответствии со здравым смыслом призвал президент решить проблему, поднятую «Псковской правдой» (ВИДЕО)