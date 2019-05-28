Сергей Елизаров о заводах «Титан»: Я не химик и не биолог, но прислушиваюсь к профессионалам

«На митингах в Пскове против «Титана» выступают люди, которые не имеют отношения к экологии», - заявил 28 мая член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров на заседании Общественной палаты Псковской области.
Я не химик и не биолог, но прислушиваюсь к профессионалам в области биологии и химии. Коллеги сказали мне, ситуация с заводами ГК «Титан» благополучная и я им доверяю, потому что это мнение профессионалов.
Сергей Елизаров,Сергей Елизаров также отметил, что после посещения Омска остался удовлетворен предприятием ГК «Титан», которое относится к первому классу опасности.
член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области
Директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в свою оередь подчеркнул, что делегация увидела в Омске «большую химию» и, несмотря на большое количество предприятий, город «очень зеленый».
Напомним, «Титан-Полимер» будет открыт в особой экономической зоне «Моглино».
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Отсутствие жалоб экологам, итальянская противоаварийная система, почти полтора миллиарда налогов, профессиональные сотрудники и обещание построить в Пскове еще более экологичное производство – омский «Титан» показал псковичам, как будет работать производство в «Моглино».