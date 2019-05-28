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Общество

Работу водителем-полицейским за 24 тысяч рублей предлагают псковичам

28 мая 2019 года, 13:02

Жителям Псковской области сообщили о свободных вакансиях полицейского и полицейского-водителя ППС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности требуются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата – от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в армии.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7, кабинет 32.

Телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

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