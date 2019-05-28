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Общество / Мода

Елена Новичкова: Я подобрала новый гардероб, соответствующий статусу героини

28 мая 2019 года, 12:50

Стилист проекта «Модная революция» Елена Новичкова рассказала, как работала над образом Ольги Родиной:

«При подборе нового гардероба моей задачей было предложить вариант, подходящий для активной жизни нашей участницы и соответствующий ее статусу. В качестве делового комплекта мной был выбран комплект из серых брюк и пальто-жакета. Спокойный тон костюма позволяет сосредоточиться на делах, а для того, чтобы оживить облик, мы использовали яркий шелковый платок. Яркое цветное платье прямого кроя — это настоящее воплощение женственности. Такое платье средней длины — это универсальный вариант для разных ситуаций. Основой повседневного образа для Ольги стало платье-рубашка из хлопка. Это удобно, универсально, функционально и комфортно. На базе платья-рубашки Ольга сможет создавать многочисленные комплекты, включая в них свои любимые футболки с логотипами».

Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Оценить работу визажиста, парикмахера и стилиста и полностью посмотреть преображение Ольги можно здесь.

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