Ремонтировать часть трассы, расположенную в 5 километрах от Пскова, будет компания «Буер»

Компания «Буер» выиграла аукцион и стала подрядчиком, который отремонтирует часть трассы «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участок, который ожидает ремонт, начинается в 5 километрах от областного центра. Его протяженность – более 23 километров. Стоить работы будут более 200 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит заменить изношенный асфальт, отремонтировать мосты на протяжении всего участка и заменить водопропускные трубы.

Работы должны быть завершены к концу октября 2019 года.