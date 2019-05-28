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Общество

Ремонтировать часть трассы, расположенную в 5 километрах от Пскова, будет компания «Буер»

28 мая 2019 года, 11:14

Компания «Буер» выиграла аукцион и стала подрядчиком, который отремонтирует часть трассы «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участок, который ожидает ремонт, начинается в 5 километрах от областного центра. Его протяженность – более 23 километров. Стоить работы будут более 200 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит заменить изношенный асфальт, отремонтировать мосты на протяжении всего участка и заменить водопропускные трубы.

Работы должны быть завершены к концу октября 2019 года.

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