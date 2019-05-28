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Спорт

Обладателями шести золотых медалей стали псковские спортсмены на минувшей неделе

28 мая 2019 года, 11:05

На прошедшей неделе псковские спортсмены высшего спортивного мастерства вернулись домой с медалями.

В Самаре на чемпионате страны по велоспорту-шоссе среди глухих заслуженный мастер спорта Иван Макаров завоевал еще две золотых медали, став тем самым 15-кратным чемпионом страны. К тому же Макаров отобрался на чемпионат мира, который пройдет в Турции. Тренирует спортсмена Александр Филиппов.

Иван Макаров с тренером Александром Филипповым привыкли побеждать.
Фото из личного архива спортсмена.
Другой заслуженный мастер спорта из Псковской области Александра Савенкова как раз в Турции выступила впервые в сезоне на этапе Кубка мира по стрельбе из блочного лука. В индивидуальных соревнованиях высоко великолучанке продвинуться не дали, а в командной женской стрельбе сборная России стала второй, уступив в драматичном финале американкам. Вместе с Савенковой в российской тройке традиционно выступили Наталья Авдеева и Виктория Бальжанова. Тренер спортсменки — Виталий Андреев.

На первенстве Европы по академической гребле среди спортсменов до 20 лет в составе сборной России успешно выступил пскович Кирилл Пузыня. В соревнованиях восьмерок россияне взяли бронзу: фотофиниш доказал, что быстрее был польский экипаж. Победили хозяева — немцы. А вот юные гребцы Артём Кисловский и Илья Безлук взяли первое золото — на всероссийских соревнованиях по гребле в Новгороде.

С победы начала летний сезон и легкоатлетка Наталья Спиридонова. Два старта — два золота в прыжках в высоту. Сначала в Москве, затем в Волгограде на соревнованиях под протекцией Елены Исинбаевой, в которых, к слову, приняли участие легкоатлеты ДНР.

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