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Спорт

Надо переходить на три смены и добавить рабочих: Павел Новиков об отставании на ремонте «Машиностроителя»

28 мая 2019 года, 10:40

Спустя две недели, как и обещал, Михаил Ведерников провел очередное выездное совещание по реконструкции стадиона «Машиностроитель» вместе с заместителем министра спорта Павлом Новиковым. С генеральным директором головной подрядной организации АО «Стройтрансгаз» Михаилом Хряповым 22 мая они осмотрели объект и проконтролировали, как выполняются поручения, вошедшие в протокол от 8 мая.

Директор блока «Гражданское строительство» АО «Стройтрансгаз» Валерий Нелюбов рассказал, что благодаря увеличению количества рабочих до 160 человек и организации работы в две смены темп работ удалось нарастить. Отставание от графика сократилось почти вдвое, но все еще сохраняется и составляет около 8 дней.

— Мы стараемся максимально выполнить задачи, поставленные перед нами, — сказал Валерий Нелюбов и добавил, что к Ганзейским дням строители выполнят устройство футбольного поля, возведут большую и малую трибуны, пока без козырьков, построят первый этаж административного здания, а также установят забор вдоль улицы Кузнецкой.

Михаил Ведерников заметил, что с учетом сжатых сроков принятых мер явно недостаточно. С ним согласился замглавы минспорта Павел Новиков:

— Надо переходить на три смены и добавить рабочих, — высказал он свое мнение. Подрядчик согласился с этим и уже начал перебрасывать строительные бригады с других объектов.

Также отметим, что еще одна спортивная стройка ждет Псков. Об этом, выступая с отчетом перед депутатским корпусом, рассказал сити-менеджер Александр Братчиков. В Корытово создадут лыжероллерную трассу. Проектировочные работы уже начались, пояснил чиновник. 

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