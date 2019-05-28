Мобильная приёмная прокурора Псковской области будет работать 29 мая в Острове

В среду, 29 мая, с 12.00 в Острове будет работать мобильная приёмная прокурора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот день заместитель прокурора области Сергей Левшаков, а также руководители структурных подразделений аппарата областной прокуратуры ответят на вопросы местных жителей.

Приём состоится в здании Островской межрайонной прокуратуры.

Запись по телефонам: 8(81152) 3-22-59 (межрайонная прокуратура) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).