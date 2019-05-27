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Общество

Вопросы для Сергея Колесникова и Наталии Соколовой собирает псковская «Комсомолка»

27 мая 2019 года, 17:09

В четверг, 30 мая, в 10.00 в пресс-центре «Комсомольской правды – Псков» начнется круглый стол, на котором главный судебный пристав области Сергей Колесников и уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова ответят на все интересующие вопросы жителей региона.

Для того, чтобы задать вопрос, нужно позвонить в редакцию «Комсомолки» по телефону: 8 (8112) 57-39-97 с 10.00 до 17.00 в будние дни или прислать его на почту редакции info@pskovkp.ru. Тема письма – «Вопрос приставу».

Вопросы принимаются до 29 мая включительно.

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