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Общество

На участке улицы Льва Толстого в Пскове на четыре месяца ввели одностороннее движение

27 мая 2019 года, 16:29

В Пскове в связи с ремонтом на участке от улицы Гражданской до улицы Вокзальной введено одностороннее движение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Движение по улице Льва Толстого от улицы Вокзальной в направлении улицы Гражданской запрещено. В качестве объезда автовладельцам предлагают использовать Октябрьский проспект.

Для того, чтобы сориентировать водителей на указанном выше участке дороги установлены временные дорожные знаки.

Приблизительное время завершения ремонта – октябрь 2019 года.

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