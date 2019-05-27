Более 50 граффити с контактами наркоторговцев закрасили в Пскове полицейские и волонтёры

Псковские полицейские вместе с волонтерами удалили с городских зданий граффити, рекламирующие наркотики. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Псковские полицейские вместе с волонтерами удалили с городских зданий граффити, рекламирующие наркотики. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
За время последнего рейда удалось уничтожить более полусотни рекламных надписей, размещенных на стенах многоквартирных домов и в местах досуга.
Стражи порядка заверили, что подобные акции будут проходить и в дальнейшем.