Более 50 граффити с контактами наркоторговцев закрасили в Пскове полицейские и волонтёры

Псковские полицейские вместе с волонтерами удалили с городских зданий граффити, рекламирующие наркотики. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как известно, наркоторговцы используют фасады зданий в качестве билбордов для пропаганды наркотиков. Из-за многочисленных сообщений о надписях с рекламой запрещенных веществ и контактов продавцов, стражи порядка и волонтеры решили отправиться на улицы города, чтобы удалить незаконные граффити.

За время последнего рейда удалось уничтожить более полусотни рекламных надписей, размещенных на стенах многоквартирных домов и в местах досуга.

Стражи порядка заверили, что подобные акции будут проходить и в дальнейшем.