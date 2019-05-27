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Общество

Инспекторы ГИМС пообщались с рыбаками и отдыхающими в районе Талабских островов

27 мая 2019 года, 15:34

Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать популярные у рыбаков места в Псковской области, чтобы предупредить их о возможных опасностях. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.

Инспекторы ГИМС напомнили судовладельцам правила безопасности.
Фото пресс-службы МЧС России по Псковской области.
Во время очередного патрулирования 24 мая в районе Талабских островов инспекторы напомнили рыбакам и судоводителям о проверке исправности их плавсредств и наличии спасательных жилетов.

Кроме того, любителям отдыха на воде порекомендовали внимательно следить за прогнозом погоды, быть максимально внимательными в пути и обязательно оповещать родственников о том, когда и по какому маршруту они планируют отправиться.

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