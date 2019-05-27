Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковская область завоевала награду фестиваля «Архитектурное наследие» в Казани

27 мая 2019 года, 14:30

Псковская область получила серебряный диплом второго всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», который прошёл в Казани. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Работу псковичей отметили в рамках смотра-конкурса «Регионы России» в разделе «Сохранение и развитие исторических поселений».

Основной темой 2-го Всероссийского фестиваля стал «Исторический город: перезагрузка пространства».
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Псковскую область на фестивале представляли главный архитектор области Евгений Шапкин и зампредседателя Комитета по охране объектов культурного наследия Надежда Волова.

Участники и жюри фестиваля смогли узнать, как в Пскове проходит реконструкция историко-культурной и ландшафтной среды. Основная информация об этом была представлена в Казанском кремле в виде стенда.

Отметим, участниками трехдневного фестиваля в этом году стали более 50 регионов России и более тысячи экспертов из Греции, Франции, Испании, Нидерландов и Белоруссии.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Специальные автобусы довезут псковичей на праздник в честь 75-летия Берлинского полка
Вопросы для Сергея Колесникова и Наталии Соколовой собирает псковская «Комсомолка»
На участке улицы Льва Толстого в Пскове на четыре месяца ввели одностороннее движение
Более 50 граффити с контактами наркоторговцев закрасили в Пскове полицейские и волонтёры
Инспекторы ГИМС пообщались с рыбаками и отдыхающими в районе Талабских островов
Небо над Псковом в первый день июня раскрасят в цвета российского триколора
Спасительные граффити появились у пешеходных переходов в Дедовичах
Елена Рыжикова: По весеннему свежий и легкий маникюр будет уместен в любой ситуации
В Овсище посетителям библиотеки в игровой форме рассказали историю Ганзейских дней

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Мода
24 мая 10:04

На высоте

Сегодня мы ищем новый образ для известной общественницы Ольги Родиной из Пскова. Наша участница хочет, чтобы гардероб соответствовал ее деловому статусу (ФОТО)

Общество
23 мая 17:33

Гвоздями по детям

Владелец гаража на Завеличье утыкал крышу остриями, полиция по закону бессильна, но гараж снесут

Общество / Здоровье
23 мая 16:33

Брюки клещ

Жизненный путь и резюме членистоногого: от рождения до смерти (ИНФОГРАФИКА)