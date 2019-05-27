Псковская область завоевала награду фестиваля «Архитектурное наследие» в Казани

Псковская область получила серебряный диплом второго всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», который прошёл в Казани. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Работу псковичей отметили в рамках смотра-конкурса «Регионы России» в разделе «Сохранение и развитие исторических поселений».
Псковскую область на фестивале представляли главный архитектор области Евгений Шапкин и зампредседателя Комитета по охране объектов культурного наследия Надежда Волова.
Основной темой 2-го Всероссийского фестиваля стал «Исторический город: перезагрузка пространства».
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Участники и жюри фестиваля смогли узнать, как в Пскове проходит реконструкция историко-культурной и ландшафтной среды. Основная информация об этом была представлена в Казанском кремле в виде стенда.
Отметим, участниками трехдневного фестиваля в этом году стали более 50 регионов России и более тысячи экспертов из Греции, Франции, Испании, Нидерландов и Белоруссии.